İsrail güçlerinin "ateş açma nedeni" belirtilmeyen açıklamada, Ayhur'un, "midesine, diyaframına ve aortuna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralandığı ve sağlık personelinin tüm girişimlerine rağmen hayatını kaybettiği" kaydedildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü - Son Dakika

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