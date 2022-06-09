İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı Filistinli bir gencin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil'in kuzeyindeki Halhul semtinde ateş açtığı 27 yaşındaki Mahmud Fayiz Ebu Ayhur'un yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail güçlerinin "ateş açma nedeni" belirtilmeyen açıklamada, Ayhur'un, "midesine, diyaframına ve aortuna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralandığı ve sağlık personelinin tüm girişimlerine rağmen hayatını kaybettiği" kaydedildi.
İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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