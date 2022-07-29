İsrail güçleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü gerçek mermiyle olmak üzere onlarca Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir beldesi sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin devam eden saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş sırasında beldenin yakınındaki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailliler, Filistinlileri darbetti ve kalabalığa taşlarla saldırdı.

Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında yaşanan arbedeye İsrail askerleri müdahale etti.

İsrail güçleri, Filistinli grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandı.

3 kişi gerçek mermiyle vuruldu

Sağlık ekipleri, 3'ü gerçek mermiyle olmak üzere plastik mermilerle vurulan ya da göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren onlarca Filistinliye müdahale edildiğini duyurdu.

Çok sayıda yaralının tıp merkezlerine nakledildiği aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.