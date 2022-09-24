İsrail güçlerinin herhangi bir zarar görmediği aktarılan açıklamada, söz konusu Filistinlinin bir İsrail askerinin açtığı ateş sonucu öldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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