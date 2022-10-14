İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli yerleşimci yaralandı, saldırının faili Filistinli öldürüldü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Beyt İl'de silahlı saldırı düzenleyen bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü kaydedildi.
Düzenlenen saldırıda bir İsrailli yerleşimcinin hafif yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda rol almış olabileceği tahmin edilen diğer şüphelilerin yakalanması için bölgede arama başlatıldığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika