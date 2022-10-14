İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Beyt İl'de silahlı saldırı düzenleyen bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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