İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

10.09.2022 02:46
İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 4 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 4 Filistinliyi yaraladı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesinde görev yapan sağlık çalışanı Lui Kerare, AA muhabirine, İsrail güçlerinin Filistinlilere müdahalesinde 3'ü gerçek, biri plastik mermiyle olmak üzere 4 Filistinlinin vurulduğunu söyledi.

Kerare, ilk yardım ekiplerinin 4 yaralının yanı sıra İsrail güçleri tarafından atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenen 25 Filistinliye müdahale ettiğini belirtti.

Görgü tanıkları, Sencel beldesindeki Filistinlilerin, Yahudi yerleşimcilerin topraklarına el koymasını protesto etmek için gösteri düzenlediğini, Yahudi yerleşimcilerin gösteriye engel olmaya çalışması üzerine de İsrail güçlerinin, gerçek mermi, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla Filistinlilere müdahale ettiğini anlattı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını protesto etmek için her hafta cuma günü gösteriler düzenliyor.

İsrail güçleri, Filistinli protestoculara, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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