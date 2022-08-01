Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim , Kalkilya, Nablus ve Cenin kentlerine baskın düzenledi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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