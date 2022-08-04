İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

04.08.2022 14:08
İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 8'i aynı aileden olmak üzere 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 8'i aynı aileden olmak üzere 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri El Halil, Beytullahim, Tulkerem ve Cenin illerinde baskınlar düzenledi.

Bu baskınlarda 23 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Esirler Cemiyeti, El Halil'deki El-Aculi ailesinden aynı anda 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada ayrıca söz konusu gözaltıların "İsrail güçlerinin hemen her gün uyguladığı öne çıkan sistematik politikalarından biri olduğu" ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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