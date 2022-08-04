Açıklamada ayrıca söz konusu gözaltıların "İsrail güçlerinin hemen her gün uyguladığı öne çıkan sistematik politikalarından biri olduğu" ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri El Halil, Beytullahim, Tulkerem ve Cenin illerinde baskınlar düzenledi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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