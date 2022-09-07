Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 yaşındaki Filistinli Yunus Tayeh, Fara Kampı'nda işgal güçlerinin attığı kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü - Son Dakika

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