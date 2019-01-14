Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri Kubbet'üs Sahra'dan Çekildi

İsrail Güçleri Kubbet'üs Sahra'dan Çekildi

31 dakika önce

İsrail askerleri, Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Kubbet'üs Sahra'dan çekildi.

İsrail Güçleri Kubbet'üs Sahra'dan Çekildi, System.String[]
İsrail askerleri, Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Kubbet'üs Sahra'dan çekildi.

Sabah saatlerinde Kubbet'üs Sahra'yı kuşatan İsrail güçleri, Filistinlilerin protestosunun ardından çekildi. Filistinliler, İsrail güçlerinin kuşatmasını kaldırması için Kubbet'üs Sahra'nın avlusunda toplandı. Toplanan Filistinliler tekbir getirerek, "Kudüs Müslümanlarındır", "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Aksa" şeklinde sloganlar attı. İsrail güçleri, Filistinlilerin tepkisinin ardından Kubbet'üs Sahra'dan çekilerek, kapıları yeniden açtı.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, İsrailli fanatiklerle birlikte İsrail işgal güçleri himayesindeki Mağrip Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Mescid-i Aksa'ya alınmayan İsrailliler, sinirlenerek Kubbet'üs Sahra'ya girişi engellemişti. İsrail güçlerinin Kubbet'üs Sahra'yı kuşatmasıyla içerideki cemaat dışarı çıkamamış ve namazlarını kılmak isteyenler de içeri girememişti. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:47 Kaynak: İHA

Kudüs, Aksa, İsrail, 3. Sayfa
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