İsrail Güçleri Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin Basın Sözcüsünü Gözaltına Aldı
1 saat önce
KUDÜS (AA) – İsrail istihbarat güçleri, Ürdün Vakıflar Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs'i gözaltına aldı.
KUDÜS (AA) – İsrail
istihbarat güçleri, Ürdün
Vakıflar Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs
İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs'i gözaltına aldı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Basın Sözcüsü Dibs, ikindi vakti işgal altındaki Doğu Kudüs
'te bulunan Nablus Caddesi'nde yürürken İsrail istihbarat güçleri tarafından durdurularak gözaltına alındı.
İstihbarat görevlilerinin Dibs'i sorgulamak üzere Kudüs'ün batısındaki bir gözaltı merkezine götürdüğü, ayrıca cep telefonuna da el koyduğu kaydedildi.
İsrail polisinden Dibs'in gözaltına alınmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:00 Kaynak: AA
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