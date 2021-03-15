İsrail güçleri Kudüs'te 1 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri Kudüs'te 1 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Hizma Mahallesi'ne düzenledikleri baskında Filistinli bir genci yaraladı.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Hizma Mahallesi'ne düzenledikleri baskında Filistinli bir genci yaraladı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma Mahallesi'ne baskın düzenledi. Filistinlilerin baskına tepki gösterdiğini aktaran tanıklar, İsrail güçlerinin Filistinlilere ses bombası, plastik ve gerçek mermiyle karşılık verdiğini ifade etti. İsrail güçlerinin müdahalesinde 18 yaşındaki Filistinli bir gencin gerçek mermiyle yaralandığı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık mahallelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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