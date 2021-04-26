İsrail güçleri Kudüs'te 100 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te 100 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Kudüs'ün farklı bölgelerinde İsrail ve Filistinliler arasında tansiyon artarken dün İsrail güçleri 100 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçleri, bazı Filistinli gençlerin evine baskın düzenlerken, Kudüs sokaklarındaki bazı Filistinlileri de gerekçe göstermeden polis merkezine zorla gördürdü.

İsrail güçleri 13 Nisan'da Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılan Filistinlilerin Mescid-i Aksa çevresinde toplanmaları ve oturmalarını engellemek için barikatlar kurmuştu. Barikatların kurmasına reddeden Filistinliler zorla oturmaya çalışmıştı. Olayın ardından Kudüs'teki Filistinliler ve İsrail güçleri arasında Mescid-i Aksa'da çevresinde çatışmalar başlayıp şehir genelinde de yayılmıştı. Geçtiğimiz Perşembe teravih namazının ardından İsrail güçlerin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda toplam 105 Filistinli yaralanmıştı. Filistinlilerin de İsrail güçlerine karşılık vermesi sonucu ise çatışmalar gece boyunca devam etmişti.

(Muhammed Rabah/İHA)