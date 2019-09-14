İsrail güçleri Kudüs'te 46 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye bölgesinde aralarında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 46 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye bölgesine düzenlediği baskında olaylar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda gaz bombasıyla doğrudan kafası hedef alınmış 6 yaşında bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı, gaz bombası ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 45 Filistinlinin de olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.