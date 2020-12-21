İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti - Son Dakika

İsrail güçlerinden yaralanan olmadığı açıklanırken, şehit edilen Filistinlinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail polisi, kimliği açıklanmayan bir Filistinlinin Mescid-i Aksa 'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail güçlerine ateş açtığını belirtti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs 'te "silahlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

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