İsrail güçleri Kudüs'te biri gazeteci 4 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere ve beldelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Öte yandan, İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "Musap Şavır" adlı gazeteci ile beraberindeki kişiyi de gözaltına aldı.

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde Filistinli genç kadın ile kardeşini gözaltına aldığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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