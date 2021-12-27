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İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

27.12.2021 14:39
İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 katlı bir binayı "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yerle bir etti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 katlı bir binayı "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yerle bir etti.

Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki İseviyye Mahallesi'ne gelen İsrail güçleri, yıkımın yapılacağı alanı "güvenlik kordonuna" aldı.

İsrail'e bağlı belediye ekipleri, burada Filistinli Mustafa ailesine ait 3 katlı binayı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

İçinde 16 kişiden oluşan üç ailenin yaşadığı binanın yıkımı öncesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle çok sayıda Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

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Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı - Son Dakika
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