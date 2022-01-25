İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı - Son Dakika

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evin "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkımını gerçekleştirdi.

Doğu Kudüs'ün Zeytindağı bölgesine gelen İsrail güçleri, yıkımın yapılacağı alanı güvenlik kordonuna aldı.

İsrail'e bağlı belediye ekipleri, burada Filistinli Kerame ailesine ait 200 metrekarelik evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Kerame ailesinin yaşadığı binanın yıkımı öncesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Ev sahibi Muhammed Kerame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytindağı'nın Et-Tur Mahallesi'ndeki 200 metrekarelik evini 8 yıl önce inşa ettiğini ve 15 kişiden oluşan ailesiyle burada yaşadığını belirterek, kış ortasında evsiz kaldığını dile getirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında yıkım öncesi yaşanan arbedede bir gazeteci de yaralandı.

İsrail polisi veya belediyesinden yıkıma ve yaşanan olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle çok sayıda Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.