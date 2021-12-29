Üye Girişi
İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı

29.12.2021 15:49
İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yerle bir etti.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yerle bir etti.

İsrail'in Kudüs Belediyesi'ne bağlı iş makineleri, Doğu Kudüs'ün Sevahire ve Silvan beldelerinde İsrail güçlerinin himayesinde Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Evlerin, inşaat ruhsatları olmadığı bahanesiyle yıkıldığı belirtildi.

Sevahire'deki yıkıma direnen Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanırken, İsrail polisi göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Silvan'daki yıkım öncesinde de İsrail güçleri yıkım alanının çevresindeki yolları kapattı.

"Ömrümün emeği gözlerimin önünde yerle bir oldu"

Sevahire'de evi yıkılan Tahsin İbrahim Beşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok kez başvurmasına rağmen İsrail makamlarının inşaat ruhsatı vermeyi reddettiğini söyledi.

Yıkılan evini nişanlı çocuğu için hazırladığını belirten Beşir, şunları söyledi:

"Ev 5 yıldır vardı. Ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıktılar. Ben tüm işlemleri yaptım. Gerekli tüm evrakları teslim etmiştim. Ama hiçbir cevap vermediler. Bu evi çocuğum için hazırlamıştım. Oğlum 1 ay sonra evlenecek. Onu nişanladık, evlenince burada oturacaktı. Nerede yaşayacak çocuklarımız? Ruhsat vermiyorlar, imar izni vermiyorlar. Peki nerede yaşayacağız? Evin mutfağı, penceresi, boya-badanası gibi her şeyi tamamlamıştım. Bana 200 bin şekelden (yaklaşık 65 bin dolar) fazlasına mal oldu. Şimdi bütün ömrümün emeği gözlerimin önünde yerle bir oldu."

İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs'te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

Resmi Filistin Enformasyon Merkezi'nin verilerine göre, İsrail'in 1967 işgalinden bu yana Kudüs'te yıktığı ev sayısının bin 900'den fazla olduğu kaydediliyor.

İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı
İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı
İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı

YORUMLAR
500

Doğu Kudüs, İnşaat, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı - Son Dakika


Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol         
16:06
Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil,..         
16:05
Kuruluş Osman'da bugün: Şeyh Edebalı zindana atılıyor Kuruluş Osman'da bugün: Şeyh Edebalı zindana atılıyor         
16:00
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi? Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi?         
15:28
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
16:06 Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti
16:05 Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol
16:04 Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor
15:59 Kuruluş Osman'da bugün: Şeyh Edebalı zindana atılıyor
15:59 Döviz kurlarında belirsizlik devam ediyor: Dolar ve euroda yeniden sert yükseliş!
15:48 Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar
15:48 Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor
15:47 Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı
15:34 Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ
15:34 Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 16:14:00. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement