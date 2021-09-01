Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi

Bir son dakika haberine göre İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenleyerek müdürü gözaltına aldı. Müdürün ve okulun öğrenci faaliyetleri çalışanı Rana Obeidat'ın da gözaltında olduğu öğrenildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'teki Wadi al-Joz bölgesinde "Genç Müslüman Kadınlar" okuluna baskın gerçekleştirdi. 2 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDILAR Kudüs'teki Eğitim Ofisi Halkla İlişkiler Müdürü Rania Asila yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin baskında okul müdürü İkram Al-Wahidi'yi ve okulun öğrenci faaliyetleri çalışanı Rana Obeidat'ı gözaltına aldığını bildirdi. DOSYA VE BİLGİSAYARLARA EL KOYDULAR Baskın sırasında İsrail güçlerinin bazı dosyalara ve bilgisayarlara el koyduğunu aktaran Asila, Wahidi ve Obeidat'ın gözaltına alınma nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

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