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İsrail güçleri Kudüs'teki yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı
6 saat önce
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı.
İsrail güçleri, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasına baskın düzenledi. Yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını kuşatma altına alan İsrail askerleri, öğretmenler ve çalışanları dışarı çıkartarak binaları boşalttı. - KUDÜS
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