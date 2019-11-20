Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri Kudüs'teki yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı - Son Dakika
İsrail güçleri Kudüs'teki yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı
6 saat önce
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı.
İsrail güçleri, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasına baskın düzenledi. Yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını kuşatma altına alan İsrail askerleri, öğretmenler ve çalışanları dışarı çıkartarak binaları boşalttı.
(İHA)
Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı: Babası, annesini başkalarıyla fuhşa zorlamış TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheliye tutuklama istendi Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı