Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Kudüs'teki yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı
Son Dakika Güncel İsrail güçleri Kudüs'teki yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı - Son Dakika

İsrail güçleri Kudüs'teki yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı

6 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı.

İsrail güçleri Kudüs'teki yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı.

İsrail güçleri, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasına baskın düzenledi. Yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını kuşatma altına alan İsrail askerleri, öğretmenler ve çalışanları dışarı çıkartarak binaları boşalttı.

(İHA)

Doğu Kudüs, İsrail, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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