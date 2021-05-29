İsrail güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup gösterici
Protesto gösterisinden detaylar
İsrail güçlerinin gösteriye sesli bomba ile müdahale etmesi
İsrail güçleri Filistinli gazeteciyi gözaltına alması KUDÜS - Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup, İsrail'in Filistinlilere ait bazı evleri boşaltma kararını protesto etti. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.
Kaynak: AA
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