İsrail güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup gösterici

Protesto gösterisinden detaylar

İsrail güçlerinin gösteriye sesli bomba ile müdahale etmesi

İsrail güçleri Filistinli gazeteciyi gözaltına alması KUDÜS - Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup, İsrail'in Filistinlilere ait bazı evleri boşaltma kararını protesto etti. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.