 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail güçleri Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi - Son Dakika

İsrail güçleri Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi

İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda bulunan Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi. Baskın sırasında çıkan olaylarda 5 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi
04.12.2023 - 13:58,
Abone Ol

İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda bulunan Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Ramallah ile Kudüs'ün arasında kalan Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine baskınlar gerçekleştirdi.

Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki Kudüs Valilik binası ile havaalanı yolu üzerindeki bazı dükkanlara baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın sırasında İsrail güçleri, biri gerçek mermiyle, diğeri gözüne isabet eden kauçuk mermiyle ve 3'ü darp sonucu olmak üzere 5 Filistinliyi yaraladı.

Kızılay ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahalede bulundu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Kudüs, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi - Son Dakika


14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkının sözlerini değiştirdi: Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkının sözlerini değiştirdi: Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor
13:56
Kayserispor'a prim vaadinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki Kayserispor'a prim vaadinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki
13:48
Kenya'da 8 aylık bebeğini denize atan kadın gözaltına alındı Kenya'da 8 aylık bebeğini denize atan kadın gözaltına alındı
13:40
Korkulan oldu! Çin'i esir alan esrarengiz virüs Danimarka ve Hollanda'ya sıçradı Korkulan oldu! Çin'i esir alan esrarengiz virüs Danimarka ve Hollanda'ya sıçradı
13:39
TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar
13:14
Marmara'daki 5.1'lik depremin bilançosu: 2 kişi yaralandı, 3 binada çatlak var Marmara'daki 5.1'lik depremin bilançosu: 2 kişi yaralandı, 3 binada çatlak var
13:01
Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü
12:36
Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar

Son Dakika
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkının sözlerini değiştirdi: Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor
13:56 Kayserispor'a prim vaadinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki
13:40 Korkulan oldu! Çin'i esir alan esrarengiz virüs Danimarka ve Hollanda'ya sıçradı
13:39 TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar
13:14 Marmara'daki 5.1'lik depremin bilançosu: 2 kişi yaralandı, 3 binada çatlak var
13:01 Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü
12:41 4 gündür kayıp olan Damla'dan kahreden haber! Cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu
12:36 Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze kasabı Netanyahu, Miloseviç gibi yargılanacak
12:14 Banka müdürü dolandırıcılık skandalında adı geçen AK Parti'li meclis üyesi istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2023 14:24:23. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement