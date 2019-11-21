Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı
Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

6 saat önce

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve 8 Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı, System.String[]

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve 8 Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.


İsrail güçler, evine zorla girdiği Kudüs Valisi Adnan Gays'ın gözaltına aldı. İsrail polisi ve istihbaratı Gays'ın evine düzenlenen baskının ardından açıklama yapmadı. Gays, 3 yıllık görevi boyunca 13 kez gözaltına alındı.


Öte yandan İsrail güçleri 8 Filistinlinin gözaltına alınması konusuna da değinerek, "Terörist faaliyetlerde bulunmalarından şüpheleniyoruz" dedi. - KUDÜS

Filistin, İsrail, Kudüs, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
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