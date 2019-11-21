Son Dakika Haberleri: - İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı
Son Dakika Güncel - İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı - Son Dakika

- İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

6 saat önce

- İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldıKUDÜS - Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve 8 Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

- İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

KUDÜS - Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve 8 Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail güçler, evine zorla girdiği Kudüs Valisi Adnan Gays'ın gözaltına aldı. İsrail polisi ve istihbaratı Gays'ın evine düzenlenen baskının ardından açıklama yapmadı. Gays, 3 yıllık görevi boyunca 13 kez gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail güçleri 8 Filistinlinin gözaltına alınması konusuna da değinerek, "Terörist faaliyetlerde bulunmalarından şüpheleniyoruz" dedi.

- İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Başsavcısı, Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası açılmasına karar verdi
İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 03:06:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]