İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail güçleri, sabah saatlerinden bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güçleri, sabah saatlerinden bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da çeşitli adreslere baskın düzenledi.

İsrail askerleri Doğu Kudüs'te 17, Batı Şeria'da ise 3'ü çocuk olmak üzere 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Söz konusu çocuklardan birinin gözaltına alınmadan önce İsrail askerleri tarafından şiddetli şekilde darp edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manuel da Costa, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi
Erdoğan, Senegal'de gördüklerini anlatınca salonda alkış tufanı koptu Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 06:11:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]