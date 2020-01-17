İsrail güçleri Mescid-i Aksa avlusundaki gösteriye yine sert müdahale etti - Son Dakika
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İsrail güçleri Mescid-i Aksa avlusundaki gösteriye yine sert müdahale etti

6 saat önce

Hamas'ın Batı Şeria ve Gazze'deki camilerin yanı sıra Mescid-i Aksa'da ve Atababalar Mağarası'nda bulunan İbrahimi Camii'nde Cuma namazı kılarak Kudüs ve Batı Şeria'daki dini noktalarda İsrail'in ihlallerini protesto etme çağrısı sonrası binlerce Filistinli sabah namazı için Mescid-i...

İsrail güçleri Mescid-i Aksa avlusundaki gösteriye yine sert müdahale etti, System.String[]

Hamas'ın Batı Şeria ve Gazze'deki camilerin yanı sıra Mescid-i Aksa'da ve Atababalar Mağarası'nda bulunan İbrahimi Camii'nde Cuma namazı kılarak Kudüs ve Batı Şeria'daki dini noktalarda İsrail'in ihlallerini protesto etme çağrısı sonrası binlerce Filistinli sabah namazı için Mescid-i Aksa'da toplandı.

Namaz sonrası Mescid-i Aksa için destek sloganları atan; İsrail'in işgal politikasını protesto eden Filistinlilere İsrail güçleri sert müdahalede bulundu.

Filistin Haber Ajansı WAFA, İsrail güçlerinin binlerce kişiyi Mescid-i Aksa'yı terk etmeye zorladığını; İsrail askerlerinin Aksa için destek sloganları atanlara plastik mermiyle müdahale ettiğini ve 5 kişiyi yaraladığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protestodan görüntü

İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi

Yaşanan arbede


İsrail, Hamas, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:18 Kaynak: DHA
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