İsrail güçleri Mescid-i Aksa avlusundaki gösteriye yine sert müdahale etti - Son Dakika

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İsrail güçleri Mescid-i Aksa avlusundaki gösteriye yine sert müdahale etti
6 saat önce
Hamas'ın Batı Şeria ve Gazze'deki camilerin yanı sıra Mescid-i Aksa'da ve Atababalar Mağarası'nda bulunan İbrahimi Camii'nde Cuma namazı kılarak Kudüs ve Batı Şeria'daki dini noktalarda İsrail'in ihlallerini protesto etme çağrısı sonrası binlerce Filistinli sabah namazı için Mescid-i...
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:18 Kaynak: DHA
Hamas'ın Batı Şeria ve Gazze'deki camilerin yanı sıra Mescid-i Aksa'da ve Atababalar Mağarası'nda bulunan İbrahimi Camii'nde Cuma namazı kılarak Kudüs ve Batı Şeria'daki dini noktalarda İsrail'in ihlallerini protesto etme çağrısı sonrası binlerce Filistinli sabah namazı için Mescid-i Aksa'da toplandı.
Namaz sonrası Mescid-i Aksa için destek sloganları atan; İsrail'in işgal politikasını protesto eden Filistinlilere İsrail güçleri sert müdahalede bulundu.
Filistin Haber Ajansı WAFA, İsrail güçlerinin binlerce kişiyi Mescid-i Aksa'yı terk etmeye zorladığını; İsrail askerlerinin Aksa için destek sloganları atanlara plastik mermiyle müdahale ettiğini ve 5 kişiyi yaraladığını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Protestodan görüntü
İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi
Yaşanan arbede
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