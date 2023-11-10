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İsrail Güçleri Mescid-i Aksa'da Müslümanlara Müdahale Etti - Son Dakika

İsrail Güçleri Mescid-i Aksa'da Müslümanlara Müdahale Etti

10.11.2023 14:22

İsrail güçleri, çatışmaların gölgesinde Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı öncesi Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında alınan Mescid-i Aksa'ya girmesi engellenen Müslümanlar, sokaklarda namaz kılmak zorunda kaldı.

İsrail ve Filistin'deki çatışmalar 35 gündür devam ederken, İsrail güçleri cuma namazı öncesi Müslümanlara yine müdahale etti. Cuma namazını kılmak isteyen Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında alındı. İçeriye girmesi engellenen Müslümanların bir kısmı ise Mescid-i Aksa çevresinde sokaklarda namaz kıldı.

ÇOĞU KİŞİNİN İÇERİ GİRMESİNE İZİN VERMEDİLER

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti

KALDIRIMLARDA NAMAZ KILDILAR

İsrail güçleri, Eski Şehir içinde ve kapılarında Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere zaman zaman müdahale ederek onları tartakladı. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı. Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda saf tuttu.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti

TOMA'DAN PİS SU SIKTILAR

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa yakınında yer alan Vadi el-Cevz Mahallesi'ndeki Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermilerin yanı sıra TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti. TOMA'dan sıkılan pis su Mescid-i Aksa çevresindeki sokaklarda kalıcı kötü koku oluşturdu.

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da, 7 Ekim'den bu yana geçen 4 haftada olduğu gibi bu hafta da İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 5 bine yakın kişi namaz kılabildi.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti
Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Aksa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail Güçleri Mescid-i Aksa'da Müslümanlara Müdahale Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Mescid-i Aksa'da Müslümanlara Müdahale Etti - Son Dakika
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