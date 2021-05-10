İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı - Son Dakika

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı

İsrail güçleri, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek üzere Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı.

İsrail güçleri, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek üzere Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. İsrail polisinin, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla müdahale ettiği bildirildi. Müdahalelerde 10 Filistinlinin yaralandığı, 3'ünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Filistinliler, İsrail polisinin sert müdahalesine taş atarak karşılık veriyor.

Son Dakika

Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti

Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor

Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi

Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı

Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi

"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi

Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?

Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?