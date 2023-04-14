İsrail güçleri Mescid-i Aksa'daki Hıtta Kapısı'nda Filistinlilere copla saldırdı

İsrail güçleri, sabah namazı için Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen ve Hıtta Kapısı'nda toplanan Filistinlere copla saldırıp ses bombası kullandı.

İşgal altında bulunan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında tansiyon düşmüyor. İsrail güçleri, sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere Hıtta Kapısı'nda copla saldırdı. Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engellemeye çalışan İsrail güçleri, kalabalığı dağıtmak için ses bombası kullandı.

Öte yandan İsrail güçleri geçtiğimiz hafta Cuma günü de sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere engel olup Hıtta Kapısında bekleyen kalabalığa copla saldırmıştı. - KUDÜS