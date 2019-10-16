Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Mescid-i Aksa hatibini gözaltına aldı
Son Dakika Güncel İsrail güçleri Mescid-i Aksa hatibini gözaltına aldı

İsrail güçleri Mescid-i Aksa hatibini gözaltına aldı

1 saat önce

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın cuma hatibi Şeyh İsmail Navahde'yi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa hatibini gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın cuma hatibi Şeyh İsmail Navahde'yi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Şeyh Navahde, işgal altındaki Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Şeyh Navahde'nin avukatı Haldun Necm, İsrail güçlerinin müvekkilini "Mescid-i Aksa'da okuduğu cuma hutbelerinde İsrail'e karşı halkı kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına aldığını kaydetti.

Necm ayrıca Şeyh Navahde'nin Batı Kudüs'teki Meskubiyye gözaltı merkezine götürüldüğünü aktardı.

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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