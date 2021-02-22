İsrail güçleri Mescid-i Aksa Koruma Müdürü'nün Kudüs'teki evini yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri Mescid-i Aksa Koruma Müdürü'nün Kudüs'teki evini yıktı

22.02.2021 14:53

Yıkım detayları Güvenlik önlemi detayları Enkazdan detaylar Filistinli aktivist Muhammed Ebu Hummus'un açıklaması KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, Mescid-i Aksa Koruma Müdürü Fadi İleyyan'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yıkım detayları

Güvenlik önlemi detayları

Enkazdan detaylar

Filistinli aktivist Muhammed Ebu Hummus'un açıklaması KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, Mescid-i Aksa Koruma Müdürü Fadi İleyyan'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri çok sayıda İsrail polisiyle Doğu Kudüs'ün El-İseviyye mahallesinde İleyyan'a ait 4 daireden oluşan 2 katlı binayı ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıktı.

Yaklaşık 10 yıl önce inşa edilen İleyyan'a ait binada 12'si çocuk olmak üzere yaşayan 17 kişi evsiz kaldı.

Yerel İseviyye Koruma Komitesi üyesi Filistinli aktivist Muhammed Ebu Hummus AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bina ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Mühendislere ait rapora göre bu binanın ruhsatlandırılabilirdi. Ancak İsrail güçleri bu konuda da sistematik yıkım politikasını sürdürmeyi tercih etti." dedi.

Ebu Hummus, İsrail'in binayı Fadi İleyyan'ın Mescid-i Aksa'daki işi nedeniyle yıktığına dikkati çekerek, "Bu binanın yıkımı tamamen siyasi sebeplerledir. Ruhsat ve saire gerekçeler uydurmadır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 500 İsrail polisinin katıldığı yıkım operasyonuna ilişkin İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna göre, İsrail makamları 2020 yılında Doğu Kudüs'te onlarca evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Buna göre onlarca Filistinli de evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa Koruma Müdürü'nün Kudüs'teki evini yıktı
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Koruma Müdürü'nün Kudüs'teki evini yıktı
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Koruma Müdürü'nün Kudüs'teki evini yıktı
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Koruma Müdürü'nün Kudüs'teki evini yıktı

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Mescid-i Aksa Koruma Müdürü'nün Kudüs'teki evini yıktı - Son Dakika


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