İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarını bıçaklı saldırı iddiasıyla kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarını bıçaklı saldırı iddiasıyla kapattı - Son Dakika

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarını bıçaklı saldırı iddiasıyla kapattı

6 saat önce

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'da bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'da bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'nın Bab El-Asbat kapısında bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail güçleri, ibadet eden Müslümanları Mescid-i Aksa'dan çıkarttı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarını bıçaklı saldırı iddiasıyla kapattı

Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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