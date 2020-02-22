İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarını bıçaklı saldırı iddiasıyla kapattı - Son Dakika

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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarını bıçaklı saldırı iddiasıyla kapattı
6 saat önce
İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'da bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'da bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı.
İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'nın Bab El-Asbat kapısında bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail güçleri, ibadet eden Müslümanları Mescid-i Aksa'dan çıkarttı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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