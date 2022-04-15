Görüntü Dökümü:
Mescid-i Aksa içindeki tahribattan detay
Yaralılara ilk yardım yapılması
Filistinlilerin Mescid-i Aksa avlusunda İsrail polisine taş atarak karşılık vermesi
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa avlusundakilere gaz bombaları atması ve jopla müdahalesi
Filistinlilerin slogan atması KUDÜS - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti. Müdahale sonucu bazı Filistinliler yaralandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6) - Son Dakika