İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6) - Son Dakika
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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6)

15.04.2022 12:07

Görüntü Dökümü: Mescid-i Aksa içindeki tahribattan detay Yaralılara ilk yardım yapılması Filistinlilerin Mescid-i Aksa avlusunda İsrail polisine taş atarak karşılık vermesi İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa avlusundakilere gaz bombaları atması ve jopla müdahalesi Filistinlilerin slogan atması KUDÜS...

Görüntü Dökümü:

Mescid-i Aksa içindeki tahribattan detay

Yaralılara ilk yardım yapılması

Filistinlilerin Mescid-i Aksa avlusunda İsrail polisine taş atarak karşılık vermesi

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa avlusundakilere gaz bombaları atması ve jopla müdahalesi

Filistinlilerin slogan atması KUDÜS - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti. Müdahale sonucu bazı Filistinliler yaralandı.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6)
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6)
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6)

YORUMLAR
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İlk Yardım, Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6) - Son Dakika
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