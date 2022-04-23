İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi yapanlara müdahale etti - Son Dakika
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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi yapanlara müdahale etti

23.04.2022 01:17
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi yapanlara müdahale etti

İsrail güçlerinin, Arapların yaşadığı Ummu'l Fahm kentinde Mescid-i Aksa'ya destek için gösteri yapan Filistinlilere müdahale ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, Arapların yaşadığı Ummu'l Fahm kentinde Mescid-i Aksa'ya destek için gösteri yapan Filistinlilere müdahale ettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu "48 Arapları" diye tanımlanan İsrail vatandaşı yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto etti.

Birleşik el-Fahmavi Hareketi ve Umm'l Fahm Halk Komitesinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail güçlerinin ihlallerini kınayan sloganlar attı.

İsrail güçlerinin gaz ve ses bombaları atarak müdahale ettiği gösteride çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, dün de binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ekipleri tarafından söndürülmüştü.

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Filistin, Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi yapanlara müdahale etti - Son Dakika


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