İsrail güçleri Mescidi Aksa'da sabah namazını kılanlara saldırdı: 15 yaralı - Son Dakika

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İsrail güçleri Mescidi Aksa'da sabah namazını kılanlara saldırdı: 15 yaralı
6 saat önce
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazına katılan Filistinlilere saldırması sonucu 15 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazına katılan Filistinlilere saldırması sonucu 15 kişi yaralandı.
Binlerce Filistinli, İsrail'in Yahudileştirme planlarına karşı ve ihlallerini protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazına katıldı. Filistinliler, kıldıkları sabah namazın ardından tekbir getirerek Mescidi Aksa için slogan attı. Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri kılınan sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'da namazı kılanlara saldırdı. Müslümanlara karşı plastik mermi kullanan İsrail polisi 15 kişiyi yaraladı, 1 kişiyi de gözaltına aldı.
Öte yandan saldırı sırasında İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'yı boşalttığı bildirildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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