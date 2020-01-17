İsrail güçleri Mescidi Aksa'da sabah namazını kılanlara saldırdı: 15 yaralı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazına katılan Filistinlilere saldırması sonucu 15 kişi yaralandı.

Binlerce Filistinli, İsrail'in Yahudileştirme planlarına karşı ve ihlallerini protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazına katıldı. Filistinliler, kıldıkları sabah namazın ardından tekbir getirerek Mescidi Aksa için slogan attı. Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri kılınan sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'da namazı kılanlara saldırdı. Müslümanlara karşı plastik mermi kullanan İsrail polisi 15 kişiyi yaraladı, 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Öte yandan saldırı sırasında İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'yı boşalttığı bildirildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)