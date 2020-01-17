İsrail güçleri Mescidi Aksa'da sabah namazını kılanlara saldırdı: 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail güçleri Mescidi Aksa'da sabah namazını kılanlara saldırdı: 15 yaralı - Son Dakika

İsrail güçleri Mescidi Aksa'da sabah namazını kılanlara saldırdı: 15 yaralı

6 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazına katılan Filistinlilere saldırması sonucu 15 kişi yaralandı.

İsrail güçleri Mescidi Aksa'da sabah namazını kılanlara saldırdı: 15 yaralı, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazına katılan Filistinlilere saldırması sonucu 15 kişi yaralandı.

Binlerce Filistinli, İsrail'in Yahudileştirme planlarına karşı ve ihlallerini protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazına katıldı. Filistinliler, kıldıkları sabah namazın ardından tekbir getirerek Mescidi Aksa için slogan attı. Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri kılınan sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'da namazı kılanlara saldırdı. Müslümanlara karşı plastik mermi kullanan İsrail polisi 15 kişiyi yaraladı, 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Öte yandan saldırı sırasında İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'yı boşalttığı bildirildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı
Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin katil zanlısı komşusu çıktı! Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail güçleri Mescidi Aksa'da sabah namazını kılanlara saldırdı: 15 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]