Üye Girişi
İsrail güçleri Nablus'ta 23 kişiyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri Nablus'ta 23 kişiyi yaraladı

18.02.2022 13:24
İsrail güçleri Nablus'ta 23 kişiyi yaraladı

Filistin'de İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda 23 kişi yaralandı.

Filistin'de İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda 23 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı'nın Nablus'taki Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınlarındaki Beyta kasabasında İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda 16 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği, 1 kişinin mermi ile yaralandığı, 5 kişinin arbede arasında kaldığını ve 1 kişinin ise direkt olarak gaz bombasıyla vurulması sonucu yaralandığı belirtildi. Filistinli kaynaklar, saldırının bölgedeki İsraillilerin Talmud ayinleri yaptığı esnada Cebel Sabih yakınlarında Filistinlilerin sabah namazı kılmasının ardından çıktığını aktardı. Kaynaklar, Jabal Sobeih'te çıkan saldırılarda İsrail güçlerinin Halid Hüseyin'i tutukladığını söyledi.

İsrailli ve Filistinli kaynaklar, Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te 164 yerleşim yeri ve 124 yerleşim karakolunda yaklaşık 650 bin İsrailli yerleşimcinin olduğunu belirtiyor. - NABLUS

YORUMLAR
500

Batı Şeria, Ambulans, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri Nablus'ta 23 kişiyi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:21 Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil
13:15 Geççek'i öne süren Çömez, eski partisine şarkı önerdi. Bu da geçer yahu!
13:15 Falyalı cinayetinde iki ayrı eldiven: İkisi de Mustafa Söylemez'e ait! Cinayeti DNA çözecek!
12:55 Tarkan, "Geççek"i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın radyocu Mehmet Gezegen'e söyledikleri
12:47 Bombalı saldırılarda 50 kişiyi öldürmüşlerdi! Hakim acımadı: Aynı davada 38 idam kararı
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
12:19 Sopayla saldırdı yetmedi, kafasına falçata sapladı! O anlar kameralara anbean yansıdı
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:30:26. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Nablus'ta 23 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement