İsrail güçleri Nablus'taki protestolarda 100 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Filistin'in Nablus kenti yakınlarında Filistinli mahkumlara destek protestosuna İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 100 Filistinli yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Nablus kenti yakınlarındaki Beita kasabası ve Hawara kontrol noktasında yüzlerce Filistinli, Filistinli mahkumlara destek protestosu düzenledi. İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 100 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Nablus'taki Filistin Kızılayı Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril yaptığı açıklamada, protestolar sırasında 1 kişinin gerçek mermi ile vurulduğunu, 89 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini, 9 kişinin plastik mermi ile vurulduğunu ve 1 kişinin ise düşerek yaralandığını aktardı.

(Muhammed Rabah/İHA)