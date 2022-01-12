İsrail güçleri Necef Çölü'nde 11 Filistinli bedeviyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi, statüsü Tel Aviv yönetimince tanınmayan Necef Çölü'ndeki (Negev) Filistinli bedevi köylerinde yaşanan gerilimde İsrail vatandaşı 11 Filistinli bedeviyi gözaltına aldı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Negev bölgesinde tartışmalı ağaçlandırma programının yeniden başlaması tansiyonu yükseltti.

Projeyi, İsrail'in statülerini tanımadığı köylerini "ele geçirme planı" olarak gören Filistinliler, tepkilerini sürdürdü.

Yoğun polis koruması altında gerçekleşen program sırasında çıkan arbedede 11 Filistinli bedevi gözaltına alındı.

Haberde ayrıca, pazartesi başlayan programa bugün İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de katıldığı kaydedildi.

Sosyal Hizmetler Bakanı devreye girdi, ağaçlandırma durdurulacak

Öte yandan İsrail'de Naftali Bennett başbakanlığındaki hükümette yer alan, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden Birleşik Arap Listesi (Ra'am Partisi) yetkililerinin çağrısı üzerine Sosyal Hizmetler Bakanı Meir Cohen'in de alana gelerek ağaçlandırmanın durdurulacağını söylediği aktarıldı.

Cohen'in ilgili taraflarla geçici anlaşmaya varıldığı ve alandaki iş makinalarının kaldırılacağı bilgisini verdiği ifade edildi.

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde, Siyonist Yahudi Ulusal Fonu'nun, sağcı Likud Partisi milletvekilleriyle, Filistinli bedevilerin yaşadığı köylerde ağaç dikme kampanyası başlatması şiddetli protestolara yol açmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, dün protestoların ikinci gününde, polise taş attığı gerekçesiyle 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

İsrail bölgeye hizmet sunmuyor, Filistinlilerin arazi mülkiyetini tanımıyor

İsrail'in resmi olarak statülerini tanımadığı, elektrik, su ve diğer altyapı hizmetlerinden yoksun bıraktığı bedevi köylerinde yürütülen ağaçlandırma kampanyası, bedevilerin buralardan çıkarılma çabası görüldüğü için tepki çekmişti.

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Necef Çölü'nde, tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.