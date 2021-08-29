İsrail güçleri protestoya müdahale etti - Son Dakika

Filistinliler, İsrail'in 15 yıldan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı protesto etmek için Gazze'nin doğu sınırında dün akşam gösteri düzenledi.

Araç lastiklerini ateşe veren göstericiler, ablukanın kaldırılması yönünde sloganlar attı. İsrail güçleri ise gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail güçlerinin müdahalesinde aralarında çocukların de bulunduğu 2'si ağır 11 Filistinli yaralandı.

Gösteri sırasında İsrail güçlerinin göstericilerin üzerine İnsansız Hava Araçları ile göz yaşartıcı gaz atması sonucu çok sayıda gazetecinin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.