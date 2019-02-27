Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri Ramallah'a Baskın Düzenledi

İsrail Güçleri Ramallah'a Baskın Düzenledi

22 dakika önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde birçok eve baskın düzenledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde birçok eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan kişiler arasında Filistinli El Fetih örgütünün avukatlarından Tarık Barguti'nin de olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:38 Kaynak: AA

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