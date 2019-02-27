İsrail Güçleri Ramallah'a Baskın Düzenledi
22 dakika önce
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde birçok eve baskın düzenledi.
İsrail
güçleri, işgal altındaki Batı Şeria
'nın Ramallah
kentinde birçok eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan kişiler arasında Filistinli El Fetih örgütünün avukatlarından Tarık Barguti'nin de olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:38 Kaynak: AA
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