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İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta engelli adamı darp ettiŞeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere yönelik baskı devam ediyor - Son Dakika

İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta engelli adamı darp ettiŞeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere yönelik baskı devam ediyor

17.12.2021 18:03

- İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta engelli adamı darp etti Şeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere yönelik baskı devam ediyor İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelerle dayanışma için toplanan Filistinlilere saldırdı.

- İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta engelli adamı darp etti

Şeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere yönelik baskı devam ediyor

KUDÜS - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelerle dayanışma için toplanan Filistinlilere saldırdı. Arbede sırasında engelli bir adam, İsrail güçleri tarafından darp edildi.

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail'in Filistinlileri evlerinden zorla çıkarılmasını protesto etmeye devam ediyor. Salem ailesiyle dayanışma için oturma eylemi düzenleyen Filistinlilere, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Çıkan arbede sırasında İsrail güçleri, engelli bir adam ile gazeteciyi darp ederken, 1'i 17 yaşında olmak üzere 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Salem ailesine, geçtiğimiz günlerde oturdukları evi tahliye etmeleri emredilirken, 11 üyesi bulunan ailenin evlerini kendileri tahliye etmezler ise ileri bir tarihte zorla çıkarılacakları bildirildi.

Öte yandan İsrail'in koyduğu tüm engellere rağmen on binlerce Filistinli, Cuma namazını işgal altındaki Kudüs'te yer alan ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa'da eda etti.

İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta engelli adamı darp ettiŞeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere yönelik baskı devam ediyor
İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta engelli adamı darp ettiŞeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere yönelik baskı devam ediyor
İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta engelli adamı darp ettiŞeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere yönelik baskı devam ediyor
İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta engelli adamı darp ettiŞeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere yönelik baskı devam ediyor

Doğu Kudüs, Engelli, İsrail, İşgal, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta engelli adamı darp ettiŞeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere yönelik baskı devam ediyor - Son Dakika


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