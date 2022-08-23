İsrail, bir yıl önce öldürdüğü Filistinli kadının cenazesini ailesine teslim etti - Son Dakika
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İsrail, bir yıl önce öldürdüğü Filistinli kadının cenazesini ailesine teslim etti

23.08.2022 21:33
İsrail, bir yıl önce öldürdüğü Filistinli kadının cenazesini ailesine teslim etti

İsrail güçleri tarafından geçen yıl haziran ayında öldürülen Mey Affane'nin naaşı, bugün ailesine teslim edildi.

İsrail güçleri tarafından geçen yıl haziran ayında öldürülen Mey Affane'nin naaşı, bugün ailesine teslim edildi.

Filistin medyasına göre, 27 yaşında İsrail askerleri tarafından öldürülen Affane'nin cenazesi Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Ez-Zaim kontrol noktasında Filistin Sivil İşler İdaresi ve Filistin Kızılayı tarafından teslim alındı.

Baba Halid Affane, evli ve 6 yaşında bir kız annesi olan Affane'nin İsrail güçlerine saldırdığı iddialarını reddetti.

Affane'nin Ürdün'deki Mute Üniversitesinde psikoloji alanında doktora yaptığını belirten babası, kızının sağlık sorunları için hastaneye giderken İsrail askerleri tarafından öldürüldüğüne dikkati çekti.

Filistin Şehit Cenazelerini Geri Alma Komisyonu Koordinatörü Hüseyin Şucaiyye ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'ten bu yana öldürülen 102 Filistinlinin cenazelerinin hala İsrail'in elinde olduğunu vurguladı.

Mey Affane, İsrail askerlerinin 16 Haziran 2021'de Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma kasabası yakınlarında, araçlı ve bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

İsrail, pazarlık için Filistinlilerin naaşlarını saklıyor

İsrail Yüksek Mahkemesi 2019 yılında, İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının, esir takasında pazarlık konusu yapmak için sürdürülmesi yönünde karar vermişti.

İsrail, Hamas'ın 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tuttuğunu savunuyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, bir yıl önce öldürdüğü Filistinli kadının cenazesini ailesine teslim etti - Son Dakika

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