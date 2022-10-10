İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurladı

10.10.2022 22:20
İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskını sırasında aldığı yara sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskını sırasında aldığı yara sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde, İsrail ordusunun birkaç gün önce Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammed Halil Sumudi (12) için cenaze töreni düzenlendi.

Sumudi'nin naaşı, Cenin kentindeki Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nden alınarak Cenin'in batısında yer alan El-Yamun beldesindeki aile evine getirildi. Filistin bayrağına sarılı tabutu taşıyanlar, İsrail saldırılarına tepki göstererek, sık sık sloganlar attı.

Cenaze namazının ardından Filistinli çocuğun cenazesi beldedeki kabristanda toprağa verildi.

Cenaze törenine çocuklar da katıldı

Öte yandan Sumudi'nin cenaze törenine katılan çocuklar da dikkati çekti.

Bazı sosyal paylaşım sitelerinde cenazeye katılan çocukların sloganlar attığı görüntülerin yer aldığı videolar yayınlandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin birkaç gün önce Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında karnından gerçek mermiyle vurulan 12 yaşındaki Mahmud Muhammed Halil Sumudi'nin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında başlattığı "Dalgakıran" adlı operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İsrail ordusunun son dönemde Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda can kayıplarının artması, Filistin sokağında tepkilerin de yükselmesine neden oluyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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