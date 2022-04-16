İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

16.04.2022 21:54
İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 4 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 4 Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin batısında İsrail'deki iş yerine ulaşmak için ayrım duvarını aşmaya çalışan bir Filistinliyi vurdu.

Yaralanan Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınarak İsrail hastanelerinden birine kaldırıldı.

Ramallah kentine bağlı El-Mugayyer beldesinde ise Yahudi yerleşimciler iki Filistinli çobanı darbetti. Yaralı Filistinli çobanlar tedavileri için hastaneye götürüldü.

Filistinli gazeteci Amir eş-Şuludi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir askeri kontrol noktasında Filistinli bir genci darbettiğini belirtti.

Şuludi, yüzü ve burnundan yaralanan Filistinli gencin sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildiğini kaydetti.

İsrail güçleri Kudüs Üniversitesi kampüsüne baskın düzenledi

Öte yandan, Filistinli yerel haber ajansı Ma'an'ın haberine göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'e bağlı Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi kampüsüne baskın düzenledi.

İsrail güçleri, üniversite kampüsünde İsrail'in Mescid-i Aksa ve Cenin kentindeki ihlallerine tepki için gösteri düzenleyen öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Onlarca öğrenci göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Fanatik Yahudilerin ve Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, Batı Şeria'da ise İsrail güçleri ay başından bu yana 18 Filistinliyi öldürdü.

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Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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