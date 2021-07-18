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İsrail güçleri Yahudi yerleşimcilerin yürüyüşü için Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattı - Son Dakika

İsrail güçleri Yahudi yerleşimcilerin yürüyüşü için Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattı

18.07.2021 00:48

İsrail güçlerinin, çok sayıda Yahudi yerleşimcinin düzenlediği yürüyüş için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, çok sayıda Yahudi yerleşimcinin düzenlediği yürüyüş için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günüyle eş zamanlı olarak, Şam Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'na doğru yürüdü.

İsrail güçleri ise gösteri öncesinde Şam Kapısı'nın olduğu alanı boşaltarak, burayı kapalı askeri bölge ilan etti. En az 3 Filistinliyi gözaltına alan ve içlerinden birini de darbeden İsrail güçleri, alandaki gazetecilere de müdahale etti.

İsrailli aşırılık yanlısı Yahudi örgütler, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya yoğun katılımlı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

İsrail güçleri Yahudi yerleşimcilerin yürüyüşü için Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattı
İsrail güçleri Yahudi yerleşimcilerin yürüyüşü için Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattı
İsrail güçleri Yahudi yerleşimcilerin yürüyüşü için Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattı
İsrail güçleri Yahudi yerleşimcilerin yürüyüşü için Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattı

Doğu Kudüs, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Yahudi yerleşimcilerin yürüyüşü için Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattı - Son Dakika


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