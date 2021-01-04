İsrail güçleri, zeytin fidanı ekmek isteyen Filistinlileri engelledi - Son Dakika

İsrail güçleri, zeytin fidanı ekmek isteyen Filistinlileri engelledi
04.01.2021 17:15
İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde zeytin fidanı ekmek isteyen Filistinlileri engelledi.
İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde zeytin fidanı ekmek isteyen Filistinlileri engelledi.
İsrail'in Filistinlilere karşı engellemeleri ve baskıları devam ediyor. Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde zeytin fidanı ekmek isteyen Filistinliler, İsrail güçleri tarafından engellendi. Filistinlilerin bazı alanlara erişimini engelleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.
Çıkan olaylarda bazı Filistinli vatandaşlar gözaltına alındı. Filistinliler, çıkan arbedenin ardından bayrak ve zeytin fidanı taşıyarak İsrail güçlerinin müdahalesini protesto etti. - BATI ŞERİA
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