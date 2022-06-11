İsrail güçlerince evleri yıkılan Arakib köyü sakinleri için Gazze'de destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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İsrail güçlerince evleri yıkılan Arakib köyü sakinleri için Gazze'de destek gösterisi düzenlendi

11.06.2022 19:44

Gazze'de çok sayıda Filistinli, İsrail güçlerinin, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünde gerçekleştirdiği yıkımları protesto etti.

Gazze'de çok sayıda Filistinli, İsrail güçlerinin, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünde gerçekleştirdiği yıkımları protesto etti.

İsrail güçlerinin, Arakib köyünde 7 Haziran'da gerçekleştirdiği 202. yıkıma tepki gösteren Filistinliler, Gazze kentinin doğusunda toplandı.

Bedevi Aşiretler Birliğinin katıldığı gösteride, "Gazze'den Arakib'e işgale karşı tek halk" ve "İsrail evleri ne kadar yıkarsa yıksın Arakib baki kalacak, halkımız taviz vermeyecek" yazılı dövizler taşındı.

Gösteriye katılan aşiretler adına konuşma yapan Mahmud Ebu Gayat, Arakib köyünün İsrail'in en çirkin ırkçı uygulamalarına maruz kaldığını söyledi.

İsrail'in, evleri yıkarak Arakib köyünün Arap kimliğini yok etmeye çalıştığını belirten Ebu Gayat, "Arakib, diğer Filistin toprakları gibi işgal edilmiş bir Filistin köyüdür ve Yahudilerin burada hiçbir hakkı yoktur." dedi.

Ebu Gayat, Filistinlileri Arakib halkına destek olmaya çağırdı.

Köyün önde gelen isimlerinden Sabah Ebu Mediğam ise maruz kaldıkları tehcir ve yıkım politikalarına rağmen haklarını alacaklarına inandıklarını kaydetti.

Ne olmuştu?

İsrail güçleri, 7 Haziran'da Arakib köyüne baskın düzenleyip burada ahşap ve plastik malzemelerden yapılmış olan baraka evleri 202. kez yıkmıştı.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü devlet lehine istimlak etti.

İsrail güçlerince evleri yıkılan Arakib köyü sakinleri için Gazze'de destek gösterisi düzenlendi
İsrail güçlerince evleri yıkılan Arakib köyü sakinleri için Gazze'de destek gösterisi düzenlendi
İsrail güçlerince evleri yıkılan Arakib köyü sakinleri için Gazze'de destek gösterisi düzenlendi
İsrail güçlerince evleri yıkılan Arakib köyü sakinleri için Gazze'de destek gösterisi düzenlendi
İsrail güçlerince evleri yıkılan Arakib köyü sakinleri için Gazze'de destek gösterisi düzenlendi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail güçlerince evleri yıkılan Arakib köyü sakinleri için Gazze'de destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

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