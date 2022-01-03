İsrail güçlerince öldürülen Filistinlinin evi için "yıkım" kararı - Son Dakika

İsrail ordusu, Kasım 2021'de düzenlediği silahlı saldırı sonrası İsrail güçlerince öldürülen Filistinli Fadi Ebu Şıhaydam'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Kampı'nda bulunan evi hakkında yıkım kararı aldı.

İsrail ordu sözcülüğü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenleyen Ebu Şıhaydam'ın Şuafat Kampı'ndaki evine "el konulması ve yıkılması kararı alındığı" kaydedildi. Yıkıma yapılan itirazın ise reddedildiği bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, ailenin 5 Ocak'a kadar İsrail Yüksek Mahkemesine başvuru hakkı bulunuyor. Ancak mahkeme, genelde ordunun kararlarını onaylamasıyla biliniyor.

Ebu Şıhaydam, Kasım 2021'de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenlemiş, olayda bir Yahudi yerleşimci hayatını kaybetmişti. İsrail güçleri de silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Ebu Şıhaydam'ı vurarak öldürmüştü.

İsrail saldırıyla ilgili Hamas'ı suçlamış, Hamas da olayı üstlenmişti. Olayın üzerinden bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen İsrail makamları Ebu Şıhaydam'ın cenazesini hala ailesine teslim etmedi.

İsrail'in "saldırı düzenlediği öne sürülen Filistinlilerin" evlerini yıkma kararına, insan hakları örgütleri "suçun şahsiliği ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.