İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale - Son Dakika

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale
04.01.2021 20:24
Filistinlilerin bayraklarla yürüyüşü İsrail güçlerinin engellemesi Tartışma detayları Göstericilere gaz atılması Yahudi yerleşim birimi inşa tehdidiyle karşı karşıya olan Batı Şeria'nın Halhoul ilçesinde zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere, İsrail güçleri müdahale etti.
Filistinlilerin bayraklarla yürüyüşü
İsrail güçlerinin engellemesi
Tartışma detayları
Göstericilere gaz atılması Yahudi yerleşim birimi inşa tehdidiyle karşı karşıya olan Batı Şeria'nın Halhoul ilçesinde zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere, İsrail güçleri müdahale etti.
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