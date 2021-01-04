İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale - Son Dakika

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale

04.01.2021 20:24

Filistinlilerin bayraklarla yürüyüşü İsrail güçlerinin engellemesi Tartışma detayları Göstericilere gaz atılması Yahudi yerleşim birimi inşa tehdidiyle karşı karşıya olan Batı Şeria'nın Halhoul ilçesinde zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere, İsrail güçleri müdahale etti.

Filistinlilerin bayraklarla yürüyüşü

İsrail güçlerinin engellemesi

Tartışma detayları

Göstericilere gaz atılması Yahudi yerleşim birimi inşa tehdidiyle karşı karşıya olan Batı Şeria'nın Halhoul ilçesinde zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere, İsrail güçleri müdahale etti.

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale

Batı Şeria, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale - Son Dakika


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